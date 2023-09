Bilet za złotówkę. W niedzielę seniorzy wejdą za złotówkę do muzeum w Lesznie

Od 29 września do 1 października 2023 roku po raz dziesiąty w całej Polsce odbędzie się „Weekend seniora z kulturą” – to akcja zainicjowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tegorocznej edycji weźmie udział ponad 500 instytucji z całego kraju, wśród których jest Muzeum Okręgowe w Lesznie.

„Weekend seniora z kulturą” to akcja, która ma zachęcić seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Jest to okazja, by za symboliczną złotówkę odwiedzić leszczyńskie muzeum - informuje Jakub Piwoński z Muzeum Okręgowego w Lesznie.