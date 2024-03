Bolt wchodzi do Leszna. Czy będzie dużą konkurencją dla leszczyńskich taksówkarzy? Michał Wiśniewski

Bolt jest już obecny w Lesznie od marca 2024. To zdjęcie wykonane w Lesznie przy ul 1 Maja obok Orlika. Michał Wiśniewski Zobacz galerię (4 zdjęcia)

W Lesznie rozpoczęła działalność platforma Bolt, która zajmuje się przewozem osób. To z pewnością wpłynie na rynek przewozowy w mieście i dochody miejscowych firm taksówkowych. Czy wejście Bolt do Leszna wywoła spięcia ze środowiskiem taksówkarskim co miało już miejsce w kilku miejscach w kraju?