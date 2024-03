Rusza remont ulicy Wolińskiej, ważnej drogi wlotowej do Leszna. Trzeba spodziewać się sporych utrudnień Michał Wiśniewski

W najbliższych dniach rozpocznie się remont ulicy Wolińskiej w Lesznie od skrzyżowania z Wyszyńskiego aż do Święciechowskiej. Choć część robót ma odbywać się ,,pod ruchem'' to nawet zamknięcie jednego z pasów ruchliwej drogi wlotowej do Leszna, będzie dużym utrudnieniem dla kierowców. Czeka nas powtórka z czasu, gdy budowano rondo przy wiadukcie.