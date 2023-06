Boszkowo w czerwcowy długi weekend 2023. ,,Jak w Mielnie, hałas, kurz i pełno ludzi''

Kurz i hałas na całej Dominickiej to tylko część nowej rzeczywistości Boszkowa

Motorami po promenadzie w Boszkowie. ,,To jakiś obłęd''

Jeśli ktoś chciałby, jak za dawnych lat, na pudełkowie poszukać cienia i ciszy – powinien na to liczyć na równoległej wobec Dominickiej, promenadzie nad jeziorem. I tu znów rozczarowanie. Już samo zejście do plaży od Fali to slalom między autami, parkującym wszędzie aż do samej plaży. Za sezamem znajdujemy słup po znaku drogowym. Bez oznaczenia. To stoi oparte przy ziemi. To znak zakazu zatrzymywania się i postoju. Ktoś to odkręcił i ...zaparkował.

Michał Wiśniewski

Nie ma znaku - nie ma sprawy?

Samochody stoją aż do żółtych pachołków, które bodaj trzy lata temu stanęły przy wejściu na plażę gminną. Motory jednak parkują już za znakiem. Pojawia się więc patrol policji. Być może ktoś wezwał go, bo chwilę wcześniej dwa motocykle jeździły mimo zakazu wjazdu wzdłuż całej promenady.