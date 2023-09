Do tej pory zarządzający gospodarką śmieciową w regionie Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego ogłaszał przetargi na odbiór odpadów od mieszkańców. W tym roku jednak zmieniono zasady.

W Biuletynie Informacji Publicznej KZGRL pojawiło się ogłoszenie na zlecenie odbioru i zagospodarowania odpadów, ale nie w trybie przetargowym, lecz z wolnej ręki. To oznacza, że związek prowadził negocjacje z firmami, których efektem ma być ustalenie nowych cen na 2024 rok.

Co z ceną śmieci w Lesznie i okolicach w 2024 roku? Trwają negocjacje z firmami Michał Wiśniewski

Na razie władze KZGRL przyznają jedynie, że te rozmowy z firmami są już na finiszu i na stole pojawiły się konkretne propozycje stawek. Na razie nie zostały one jednak ujawnione. Najpierw ma z nimi zapoznać się zarząd związku i to on podejmie decyzję w sprawie akceptacji kwot albo ich odrzucenia. Drugi scenariusz oznaczałby powrót to formuły przetargu.