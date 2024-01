Od dziś ruszyć ma drugi etap prac na ulicy Dożynkowej w Lesznie. Zapowiadana zmiana organizacji ruchu

Mimo trudnych warunków pogodowych trwa remont odcinka ulicy Dożynkowej w Lesznie. Po rozkopaniu nawierzchni okazało się, że sieci wodociągowe są w fatalnym stanie. Mogło dość do zapadnięć drogi, a…

Wykonawcy prac, czyli firma Drogi i Ulice z ramienia miasta Leszna oraz firma Ratajczak z Nietążkowa z ramienia Wodociągów realizują inwestycję na ulicy Dożynkowej w Lesznie zgodnie z harmonogramem. Duży wpływ na dalsze prace będzie miała pogoda i jeśli nie będzie przeszkód, to drugi etap prac rozpocznie się po 8 stycznia – zapowiedział prezes Leszczyńskich Wodociągów, Rafał Zalesiński.

Tak wygląda na początku stycznia stan prac na Dożynkowej w Lesznie - zdjęcia

Rozpoczęcie drugiego etapu oznacza zmianę organizacji ruchu i zamknięcie dalszego odcinka drogi: między znajdami na Krętą a Akacjową. Prace na drugim z odcinków mają potrwać do kwietnia.

Zgłosiło się sześć firm, a najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic. Firma z Leszna za roboty dostanie blisko 1 500 000 złotych. Prace zaczęły się kilka dni temu, pod koniec listopada mimo trudnych warunków pogodowych. Pierwsza część zadania to wymiana sieci podziemnych.

Inwestycja na Dożynkowej ruszyła ze sporym opóźnieniem, bo miasto musiało powtórzyć przetarg na to zadanie. Prace miały rozpocząć się jeszcze w czasie wakacji, ale wybrana w przetargu firma nie weszła na plac budowy. Przetarg więc powtórzono.

Infrastruktura należąca do MPWIK była bardzo mocna zużyta i nie mogliśmy tej inwestycji odkładać w czasie - tłumaczył prezydent Leszna, Łukasz Borowiak.

Jeszcze przed rozpoczęciem prac zabezpieczono tam rosnące przy drodze drzewa. Pnie zabezpieczono deskami. Trwa właśnie wymiana kanalizacji ogólnospławnej na odcinku od Ronda Leszczynko do ul. Tama Kolejowa.

Od dziś ruszyć ma drugi etap prac na Dożynkowej. Zapowiadana zmiana organizacji ruchu Michał Wiśniewski

Remont odcinka drogi powoduje utrudnienia komunikacyjne. Zamknięto część Dożynkowej od od ulicy Krętej do ulicy Akacjowej. Dojazd do ulicy Dożynkowej odbywał się do tej pory ulicą Chociszewskiego oraz ulicą Kanałową.