Coś się rusza w sprawie remontu ulicy Święciechowskiej w Lesznie. Trwają pomiary geodezyjne

Remont Święciechowskiej w Lesznie to inwestycja, na którą czeka wielu kierowców. Z wielu powodów jej początek przesuwał się w czasie i obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową zleconą przez miasto.

Dziś, w czwartek 15 czerwca 2023 na Święciechowskiej pojawili się geodeci, którzy wykonywali pomiary w związku z planowaną inwestycją. Pracowali na odcinku od ronda Zatorze do torowiska przy Święciechowskiej. To właśnie torowisko jest jednym z kilku miejsc, których stan jest zdecydowanie najgorszy na ten ulicy. Ten odcinek: od ronda do skrzyżowania z Franciszka z Asyżu, miałby być też pierwszym typowanym do modernizacji.

Sama przebudowa Święciechowskiej ma być podzielona na etapy. Pierwszym i chyba najtrudniejszym będzie właśnie remont odcinka od ronda do Franciszka z Asyżu. Powodem może być gęsta sieć instalacji podziemnych w tym miejscu i skrzyżowanie z torowiskami, za których remont odpowiadać ma PKP.

Wciąż nie wiadomo, kiedy faktycznie mógłby rozpocząć się remont Święciechowskiej. Po uzyskaniu dokumentacji miasto będzie zapewne starać się o zyskanie dofinansowania dla tego wartego grube miliony zadania.