Czy potrzebne są piwnice? Zmiana w wyróżnionej koncepcji modernizacji dawnej „Octowni” w Lesznie

W projekcie szeroko zakrojonej modernizacji dawnej „Octowni” brakuje piwnic. Zwrócił na to uwagę radny sejmiku wojewódzkiego Marek Sowa. Jego zdaniem piwnice służyłby jako dodatkowe powierzchnie do przechowywania eksponatów muzealnych oraz schrony w przypadku wojny.

Sytuacja na święcie oraz brutalna wojna tocząca się tuż przy naszej wschodniej granicy wymusza podejmowanie działań prewencyjnych, obronnych i ochronnych. Nowo budowane piwnice w obiekcie użyteczności publicznej powinny spełniać kryteria schronu. Przyczyni się to nie tylko do lepszego zabezpieczenia posiadanych muzealiów' ale również do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników czy miejscowej ludności w przypadku wojny - napisał w zapytaniu skierowanym do Marszałka Województwa Wielkopolskiego radny Marek Sowa.