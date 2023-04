Czy Ukrainiec bijąc kobietę wiedział, że może ją zabić? O tym zadecyduje sąd. Mężczyźnie grozi dożywocie

Mężczyzna pobił kobietę w pubie

Do pobicia doszło w październiku 2022 roku w samym w centrum Leszna. 41-letni klient pubu przez kilka godzin pijąc alkohol grał na automatach. Poproszony przez ekspedientkę o uregulowanie rachunku zaproponował płatność kartą. Gdy usłyszał, że nie ma takiej możliwości, to wszedł za ladę i dotkliwie pobił kobietę. Wychodząc z lokalu ukradł z kasy 5 000 złotych. Kobieta wymagała pilnej opieki szpitalnej. O tym co wydarzyło się w pubie powiadomiono policję. Mundurowi zatrzymali sprawcę, któremu za rozbój groziło 12 lat więzienia.