Czy w Lesznie brakuje imprez? Opinie wśród mieszkańców Leszna są podzielone

Festiwal Lufa, Dni Leszna i Rynki Śniadaniowe, które w 2023 roku ominęły centralny plac miasta, to wydarzenia - magnesy, przyciągające mieszkańców. Jest jeszcze Antidotum Airshow Leszno, ale ściągająca tłumy widowiskowa impreza ma miejsce na lotnisku, i skierowana jest do miłośników lotnictwa.

Przy okazji Jarmarku Smaku i Tradycji, który w ostatnią niedzielę zagościł na rynku w Lesznie, zapytaliśmy spotkane osoby czy ich zdaniem kalendarz miejskich imprez w centrum miasta jest dostatecznie wypełniony?

Mieszkam w bliskim sąsiedztwie rynku, dlatego wiem co się tu dzieje - mówi zapytana lokatorka kamienicy przy ulicy Narutowicza. - Wszyscy narzekają, że rynek „świeci pustkami", i nie ma, po co tutaj przychodzić. Przecież wszystkie imprezy kiedyś się kończą, a że jest ich mało, to druga sprawa. Wiosną był diabelski młyn i szału nie było. Może dlatego, że pogoda nie dopisała?