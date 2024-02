Czy zima odchodzi już w zapomnienie i wkrótce zawita wiosna? Jakie są prognozy?

Mijający weekend zafundował nam zdecydowanie lepszą aurę od tej, która towarzyszyła nam w ostatnich tygodniach. W końcu przestało padać, a w sobotę zza chmur wyjrzało słońce.

Od razu przełożyło się to na aktywność leszczyniaków, z których wielu postawiło wybrać się na okoliczne trasy pieszo-rowerowe, by pobiegać, przejść się z kijkami czy przemierzyć okoliczne zakątki na jednośladach.

Czy wiosenna aura utrzyma się w najbliższych dniach? Co można wyczytać w prognozach?

Otóż, od poniedziałku do środy czeka nas więcej chmur, ale temperatury w ciągu dnia nie spadną poniżej 7 st. C. W nocy natomiast można się spodziewać temperatur w granicach 0 st. C.

Jeśli wierzyć prognozom, od czwartku powrócić ma słońce, a temperatury w ciągu dnia oscylować będą w granicach 14 st. C. Zatem jeśli jeszcze nie "odkopaliście" swoich rowerów, rolek czy kijków, najwyższy czas o to zadbać. Zachęcamy, by przedwiosenne piękne dni - jeżeli tylko pozwoli na to pogoda - spędzać aktywnie.