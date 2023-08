Darmowe wakacje w parku linowym w Lesznie do końca sierpnia

Szef MZZ od początku zapowiadał chęć organizacji kameralnych imprez dla dzieci z terenu Leszna.

Pomysł szybko podchwyciło Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności, które przygotowało i prowadzi zajęcia w parku pod nazwą "Integracyjne wakacje na zielono".

Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.30 zapraszamy dzieci z Leszna do Parku Linowego Tarzan w Leszczyńskim Mini ZOO. Wakacje dla najmłodszych odbywają się do końca sierpnia beż względu na pogodę – zapewnia Katarzyna Jaśkowiak, prezes leszczyńskiego Banku Żywności.