Darmowy dojazd na pokazy lotnicze w Lesznie. Na Antidotum Airshow 2024 w Lesznie pociągiem bez żadnych opłat

Antidotum Airshow 2024 to największa impreza organizowana w Lesznie. W 2024 roku odbędzie się ona 21 i 22 czerwca 2024 i co roku jest ogromnym wyzwaniem także komunikacyjnym. Dlatego organizatorzy zadbali o nowe rozwiązanie, którym jest darmowy dojazd pociągami do Leszna.