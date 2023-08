Do Leszna przyjechał zabytkowy pociąg prowadzony przez lokomotywę parową

Historyczny przejazd miał miejsce na trasie Wolsztyn-Leszno-Wolsztyn. Parowóz przyjechał do Leszna o 11.39, a jego odjazd zaplanowano na 12.35. Chętni mogli skorzystać z przejazdu w jedną stronę i przyjechać z Leszna do Wolsztyna, by móc odwiedzić m.in. Parowozownię Wolsztyn.

- ENERGIE to jedyna z 50 lokomotyw tej serii zachowana na świecie - poinformowała Anna Kubaś z Parowozowni Wolsztyn, która była organizatorem przejazdu.