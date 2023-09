Dominik Wolff będzie biegł przez 24 godziny bez przerwy z Kościana do Leszna. Dla chorej Madzi

Ruszam z Kościana i pokonam pewnie około 160 kilometrów. Może nieco więcej. Z Kościana biegnę do Śmigla i już w nocy ruszam do Leszna, gdzie dotrę na Rynek, a wszystko chcę zakończyć na biegu Królewska Trzynastka spod SP13. Tam ruszam z biegaczami do Rydzyny, gdzie w południe powinienem zakończyć swój 24-godzinny bieg – mówi nam Dominik Wolff.

Główny cel, to wciągnięcie do akcji innych biegaczy, ale przede wszystkim chodzi o zbiórkę pieniędzy na leczenie Madzi.

Cały czas będzie ze mną auto oraz ktoś na rowerze, kto powiezie napoje i coś do jedzenia. To będzie moja pierwsza próba pokonania biegu w tak długim czasie. Do tej pory najdłuższa moja trasa mierzyła 110 kilometrów, które pokonałem w 16,5 godziny. To był teren górzysty, a tu pobiegnę raczej prostym terenem – mówi Dominik Wolff.