Duże osiedle w Rydzynie będzie miało nowe drogi. Część już powstała, inne własnie są budowane Michał Wiśniewski

Osiem milionów złotych kosztuje kompleksowa przebudowa ulic na osiedlu Rydzyna 2000. Gmina buduje tam 2,5 kilometra dróg na drugim co do wielkości osiedla w Rydzynie w powiecie leszczyńskim. Do tej pory wiele osiedlowych ulic miało tylko gruntową nawierzchnię i pojawiały się problemy z gromadzącą się wodą. Inwestycja jest dofinansowana z programu Polski Ład.