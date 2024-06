Gdzie trafił „Głos Leszczyński" sprzed stu lat? Leszczyńską Bibliotekę Cyfrową odwiedziło już osiem milionów czytelników

Osiem milionów osób odwiedziło Leszczyńską Bibliotekę Cyfrową

Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa jest częścią federacji Bibliotek Cyfrowych, oznacza to, że czytelnik korzystający z wyszukiwarki zasobów LBC automatycznie przeczesuje zbiory pozostałych bibliotek cyfrowych w kraju. To rozwiązanie umożliwia szybsze i co najważniejsze, dokładne, poszukiwanie materiałów. Kopie cyfrowe zeskanowanych materiałów przekazywane są do repozytorium Biblioteki Narodowej.