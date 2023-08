Główne ulice dojazdowe do szpitala w Lesznie doczekają się remontu. Kiepury i Szpitalna są w kiepskim stanie Michał Wiśniewski

Rozpoczynają się przygotowania do długo oczekiwanego remontu ulicy Kiepury i Szpitalnej w Lesznie. Miasto ogłosiło przetarg na projekt, który jest pierwszym krokiem do realizacji zadania. Stan ulicy Kiepury odczuwają pacjenci, ale też załogi karetek, bo to jedyna droga ma leszczyński SOR.