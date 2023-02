Gmina odpowiada przedsiębiorcom. Chodzi o przebudowę ulicy Dominickiej w Boszkowie

Petycja dotycząca przebudowy ulicy Dominickiej w Boszkowie

W listopadzie do gminy Włoszakowice wpłynęła petycja, pod którą podpisało się 61 handlowców i właścicieli pensjonatów w Boszkowie. Ich zdaniem projekt przebudowy, w oparciu o który prowadzona jest inwestycja w letnisku należy zmodyfikować. Dlaczego? Bo barierki, które zostaną postawione wzdłuż drogi uniemożliwią swobodne przechodzenie letników przez jezdnię w dowolnym miejscu, co utrudni dojście do sklepów i posesji.

Nasz sklep mieszczący się po lewej stronie ulicy Dominickiej będzie zagrodzony, a dodatkowo po tej stronie zostanie poprowadzony ruch rowerowy. Trzeba jeszcze raz pochylić się nad projektem i wprowadzić takie rozwiązania, abyśmy mogli dalej bez przeszkód funkcjonować - mówiła właścicielka sklepu przy ulicy Dominickiej w Boszkowie.

Podpisani pod petycją przedstawili swoje propozycje. Sugerowali, aby ruch rowerowy poprowadzić ulicą Źródlaną, równoległą do ulicy Dominickiej lub wydzielić dla rowerzystów pas na jezdni. Takie rozwiązanie poprawiłoby bezpieczeństwo pieszych, jak i samych rowerzystów.