Nowa droga do dzielnicy Gronowo w Lesznie. Padła kwota i data przetargu podczas spotkania z mieszkańcami

Zdjęcia ze spotkania mieszkańców Gronowa z urzednikami w SP5

Nowa droga do Gronowa - przetaerg za rok, a budowa?

To musi być sprzężone z budową kolektora zbierającego wody opadowe, by zapobiegać zalaniom w Gronowie, które mają miejsce - zapewniał Łukasz Borowiak.

Nowa droga do Gronowa to zadanie, na które czekja wszyscy mieszkańcy Leszna. Właśnie miał być ogłaszany przetarg na to zadanie, ale pojawiły się problemy w fazie projektowej, które wydłużą procedury o…

Jak ma wyglądać nowy łącznik do Gronowa? Trzy ronda

Kolej cały czas uważała, że ta nieczynna linia wciąż ma znaczenie strategiczne dla PKP – dodaje Borowiak.

Budowę drogi wstępnie oszacowano na 19,5 miliona złotych. Przetarg planowany jest najwcześniej w 2025 roku.

Samorząd planuje też rozbudowę kolektora wschodniego dla Leszna, by podłączyć do niego właśnie dzielnicę Gronowo. Rozbudowa tego zadania to koszt 5,5 miliona złotych. Tu miasto liczy na 50-procentowe dofinansowanie unijne. Miasto staje w tej sprawie do konkursu i ma już projekt na to zadanie.