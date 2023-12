Gorąco w sprawie remontu basenu Akwawit w Lesznie. Wątpliwości i obawy ma więcej osób Michał Wiśniewski

Ile faktyczne będzie kosztował remont pływalni Akwawit w Lesznie. Tańsza z ofert przetargowych to 74 miliony złotych, ale pojawia się coraz więcej głosów z obawami, że faktycznie reanimacja może pochłonąć kwotę bliższą 100 tysięcy Michał Wiśniewski Zobacz galerię (11 zdjęć)

Po konferencji prasowej członków Polski 2050, w czasie czwartkowej sesji Rady Miejskiej Leszna 28 grudnia 2023, rozgorzała gorąca dyskusja w tej sprawie. Podobne obawy do Polski 2050 mają też radni opozycji w Radzie Miasta. Prezydent Leszna uważa, że nie ma żadnych podstaw do tego, by nie podpisać umowy z wyłonioną w przetargu firmą, choć nie jest w stanie zagwarantować finalnego kosztu reanimacji pływalni.