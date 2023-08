Grupiński w Lesznie: ,,musimy zakończyć władzę zacofanych ideologów''. PO pokazała swoich kandydatów do parlamentu

Pierwsza w subregionie konferencja prasowa prezentująca kandydatów odbyła się właśnie w Lesznie. PO przedstawiło tu swoich kandydatów z całego okręgu.

Musimy zbudować inną Rzeczospolitą. Otwartą, demokratyczną i europejską. Taką jaką tworzyliśmy do 2015 roku. Później została ona zawrócona z tej drogi. Stała się miejscem zaściankowym i pełnym pretensji do świata. Nie możemy tego tolerować, choćby dlatego, że ogromne środki są zablokowane przez łamanie praworządności i ciągłe kłótnie rządzących z Europą. To jest droga fatalna. Dlatego walczymy o zwycięstwo, by nikt nie czuł się wykluczony i gorszy, tylko dlatego, że rządzą jacyś zacofani ideolodzy - mówił w Lesznie Rafał Grupiński, przewodniczący PO w Wielkopolsce.