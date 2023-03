Idą z duchem czasu. Leszczyńskich filatelistów zafascynowały... kryptoznaczki FOTO

- Pierwsze polskie wydanie kryptoznaczka, w czterech unikalnych odsłonach, nawiązuje do tradycyjnych walorów, wprowadzonych do obiegu w grudniu 2022 roku - możemy przeczytać na stronie internetowej Poczty Polskiej. - Co ciekawe, dodatkowy znaczek wyłącznie w formie tokena NFT został zaprojektowany po raz pierwszy w historii przez sztuczną inteligencję. Obraz wykorzystany do projektu znaczka, to interpretacja hasła „polski satelita naukowy eksplorujący przestrzeń kosmiczną”.