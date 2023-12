Jak wygląda świąteczne Leszno na Boże Narodzenie 2023? Oświetlenie zamontowane,ale na efekty musimy zaczekać do 6 grudnia

W tym roku świąteczne zdobienie centrum Leszna zaczęło się w sobotę 2 grudnia 2023. Na Rynku montowano iluminacje, które mają zdobić centrum do stycznia.

Tegoroczne iluminacje świąteczne w centrum miasta obejmą swym zasięgiem przede wszystkim Rynek i odchodzące od niego ulice oraz ul. Chrobrego, Dworcową i Al. Krasińskiego. Będą to tradycyjne świetlne przewieszki, kule, sufity i kurtyny świetlne. Absolutnie wyjątkowe iluminacje zamontujemy na Rynku. W otoczeniu choinek, stanie wyjątkowy element dekoracyjny. Choinki okalające instalację będą udekorowane światełkami i bombkami. A to wszystko po to, aby wprowadzić do naszego miasta świąteczny nastrój