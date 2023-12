Lodowisko w Lesznie otwarto już po koniec listopada 2023, ale jak zawsze okres wolnych dni szkolnych między świętami a Nowym rokiem oznacza wzrost zainteresowania.

Lodowisko w Lesznie oblężone między świętami a końcem roku. Darmowy wstęp dla dzieci dodatkowym magnesem Michał Wiśniewski

Sprzyja temu promocja, którą Mieski Ośrodek Sportu i Rekreacji wprowadził przed końcem 2023 roku.

W okresie od 27 grudnia do 31 grudnia o godzinach od 8.00 do 13.00 dzieci i młodzież mają gwarantowany bezpłatny wstęp na lodowisko. Łyżwy można wypożyczyć w naszej wypożyczalni za 12 złotych. Pamiętajcie, aby przed wejściem udać się do kasy po darmowy bilecik – zachęcają pracownicy MOSIR w Lesznie.

Wielu chętnych do wejścia na taflę jest jednak nie tylko w czasie darmowych godzin, ale przez cały niemal dzień, aż do 21.00.