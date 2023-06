Jędrzej Myszkowski z Leszna pobił rekord Guinnessa w tenisie!

- Jestem niesamowicie szczęśliwy z tego, co dokonałem. Ja oraz cała moja załoga. Gdyby nie oni, nie zrobiłbym tego. Byli przy mnie non stop. Dopingowali, kiedy potrzebowałem, uspokajali, kiedy widzieli, że trzeba. Wspaniała drużyna: trenerzy, zawodnicy, rodzina - to jest też ich sukces. Muszę też powiedzieć o ekipie z akademii - zrobili genialną robotę, zadbali o każdy szczegół, o to, abym miał wszystko czego potrzebuje. Jestem szczęśliwy, że zrobiłem to tam.