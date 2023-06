Leszno czekało na deszcz. Przedburzowe zdjęcia wykonane przez mieszkańców Leszna

Poniedziałkowa burza była zwieńczeniem kolejnego upalnego dnia nad Lesznem i regionem. Susza, która w tym roku jest mocno dotkliwa od początku czerwca daje się we znaki wszystkim. W Lesznie wiele trawników jest dosłownie wypalonych przez słońce. Ogródki przydomowe bez niemal codziennego podlewania wyglądałyby zapewne podobnie.

Pewnie dlatego tak wielu mieszkańców po serii upalnych dni czeka na burze, które w Lesznie są najczęściej łagodniejsze niż w innych miejscach naszego regionu. Nie bez powodu przywołuje się tu kwestię lokalizacji Leszna jako miejsca, gdzie od lat zjawiska pogodowe takie jak burze raczej rzadko bywały bardzo kłopotliwe w skutkach. Zdaniem wielu osób to był jeden z powodów lokalizacji właśnie w Lesznie lotniska szybowcowego. Czy to prawda? Trudno powiedzieć.

Pewne jest, że na szczęście burze są nad Lesznem zazwyczaj ukojeniem po upałach, a rzadko powodem do zmartwień z powodu zniszczeń. Poniedziałkowa burza przyniosła też deszcz, a to z kolei zaowocuje kilkoma dniami z łagodniejszą aurą na poziomie 20 stopni. W nocy z wtorku na środę będzie w świetle prognoz nawet dość chłodno, bo zaledwie 10 stopni na plusie. Już od czwartku jednak musimy się spodziewać powrotu wysokich temperatur choć do końca tygodnia słońce ma przeplatać się z zachmurzeniem.