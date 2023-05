Kibole bazgrali w Długich Starych w gminie Święciechowa. Obelżywe napisy na ogrodzeniu parafii blisko Leszna

Kibolskie napisy w Długich Starych w gminie Święcichowa

Do wandalizmu doszło w nocy z soboty na niedzielę (20/21 maja 2023 roku) w miejscowości Długie Stare w gminie Święciechowa. Kibole Unii Leszno dali upust swojej niechęci do Lecha Poznań bazgrząc na ogrodzeniach, tablicach informacyjnych i wiacie autobusowej we wiosce.

Kurier - gmina Święciechowa