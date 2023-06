Kogo PiS wystawi na prezydenta Leszna? Na razie wzywa do odkrycia wyborczych kart konkurentów

PiS zorganizowało dziś konferencję prasową, którą zdominowała sprawa wiecu w Bogatyni i udziału w nim leszczyńskich struktur. Przy okazji spotkania z przedstawicielami PIS padło też pytanie o wyborcze plany partii dotyczące wyborów samorządowych. Część kandydatów w okolicach Leszna już formalnie zapowiedziało swój start jak choćby kandydat Platformy Obywatelskiej w Rawiczu – Piotr Mosiek.

W Lesznie o nazwiskach mówi się przy okazji tych wyborów wyjątkowo mało. Platforma Obywatelska zwleka z prezentacją swojego kandydata mówiąc wprost, że czeka na wybory parlamentarne. Oczywistym kandydatem wydaje się być Grzegorz Rusiecki, choć on sam startu w wyścigu o fotel prezydenta z Leszna jeszcze nie zapowiedział sugerując jasno, że pierwszeństwo mają wybory parlamentarne.

Ważne jest, aby jeszcze przed wyborami parlamentarnymi przed wyborcami określiły się osoby, które rozważają start tu lub tu, czyli albo do parlamentu albo samorządu. Chcemy zapytać posła Rusieckiego, czy on bardziej widzi siebie jako parlamentarzystę, czy prezydenta Leszna i jaką ma wizję. Czy jeśli mieszkańcy w wyborach sejmu powiedzą mu ,,nie chcemy pana, nie sprawdził się pan się jako poseł'' to wtedy wystartuje na prezydenta Leszna? Świetna filozofia – ironizował dziś Jan Dziedziczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości.