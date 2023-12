Kolejna oszukana „na policjanta” . Mieszkanka powiatu wschowskiego straciła wszystkie oszczędności

Stosowane przez złodziei metody wzbogacenia się cudzym kosztem stanowią już szeroki wachlarz, który z dnia na dzień rozwija się o kolejne nowe pomysły. W pułapkę oszusta działającego metodą „na policjanta” wpadła mieszkanka powiatu wschowskiego. Odebrała telefon od „funkcjonariuszki” informującej o zdarzeniu drogowym, w którym uczestniczyła jej córka z przyjacielem. Aby uniknęli zatrzymania potrzebne będzie 400 000 złotych na wpłacenie kaucji.

Oszustom udało się skutecznie zmanipulować kobietę, która spakowała do pudełka 150 000 złotych w gotówce i biżuterię wartą ponad 32 000 złotych. Chwilę po skończonej rozmowie zadzwonił dzwonek do drzwi. Mężczyzna podając się za policjanta odebrał przygotowaną przesyłkę - informuje Maja Piwowarska z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.