List prezydenta Borowiaka do Orange Polska. Mowa w nim o dodatkowej nagrodzie dla Leszna Dariusz Staniszewski

Zabrakło 43 punktów, aby to Leszno zwyciężyło w konkursie Orange Polska na inteligentne przejście dla pieszych. Iława okazała się trudnym przeciwnikiem, i to tam, zostanie wybudowane bezpieczne przejście dla pieszych. Prezydent Leszna Łukasz Borowiak napisał list do Orange Polska, w którym zwraca uwagę na zacięta rywalizację pomiędzy miastami, dlatego prosi, aby organizator ufundował "honorową, dodatkową nagrodę - inteligentne przejście dla pieszych dla Leszna."