Michał Bajor na koncercie w Lesznie. Jakie jeszcze występy w MOK czekają nas w najbliższym czasie? Michał Wiśniewski

Koncert Michała Bajora odbył się w niedzielę wieczorem 4 lutego 2024 w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie. Artysta przyjechał do Leszna z programem zatytułowanym ,,No, A ja'' nawiązującym do tytułu jego najnowszej płyty. Choć na scenie nie było gwiazd, z którymi nagrał duety, to można było posłuchać ich głosu w podkładach, do których występował Bajor.