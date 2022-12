Mieczysław Hryniewicz - znany aktor urodził się blisko Leszna. Miłośnicy komedii znają go z roli kierowcy żółtej taksówki

Milionom widzów Mieczysław Hryniewicz kojarzy się z dwoma rolami: taksówkarza Jacka ze „Zmienników” i dobrodusznego Czesia, szwagra dozorcy Prokopa w serialu „Dom”. Te dwie doskonałe role, zapisały się na kartach polskiej kinematografii. Opowie pan o swoim debiucie aktorskim?

W trakcie studiów zagrałem rajtara w filmie z gatunku płaszcza i szpady, czyli w „Czarnych chmurach”. Jednak moją pierwszą prawdziwą rolą była postać Kajtka w serialu „Droga”. To było latem 1973 r. Zagrałem w jednym z odcinków pasażera ciężarówki, którą prowadził Wiesław Gołas. Zaskoczę pana, głosu granej przeze mnie postaci użyczył Marian Opania.

Dlaczego?

Barwa mojego głosu okazała się za miękka, szukano więc bardziej agresywnego, zbójeckiego.

W serialu „Zmiennicy” zagrał pan taksówkarza, jedną z wiodących ról. Jak wyglądał casting i dzień zdjęciowy?

Drobna poprawka. W tamtych czasach nazywało się to zdjęcia próbne. A wracając do zadanego pytania. Rywalizowałem z czterema kolegami, którzy zresztą zagrali inne role w tym serialu. W trakcie kręcenia filmu bardzo szybko zrozumiałem, że postacią pierwszoplanową jest Ewa Błaszczyk. To jej mąż, Jacek Janczarski napisał scenariusz. Dlatego starałem się dopasować, mówiłem trochę wyżej, bardziej miękko. Zresztą Ewa doskonale pasowała do granej przez siebie postaci, wydaje się, że nie było potrzeby nawet wąsów doklejać.