Międzynarodowy Festiwal Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach 2023. Tłumy widzów i moc atrakcji Michał Wiśniewski

W Wilkowicach w powiecie leszczyńskim odbyła się kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Starych Ciągników. Dwudniowa impreza gromadzi tłumy zwiedzających i rosnącą co roku grupę wystawców. To okazja do obejrzenia i dotknięcia maszyn,które pracowały na polach wiele lat temu i wciąż są ,,na chodzie''.