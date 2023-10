Mieszkańcy Leszna głosują w wyborach parlamentarnych 2023. Wysoka frekwencja, a wybory wciąż trwają ZDJĘCIA

Tak wygląda głosowanie w lokalach wyborczych w Lesznie 15 października 2023 - zdjęcia

Oto lista lokali wyborczych dla mieszkańców Leszna. Znajdź ulicę, przy której mieszkasz i numer budynku, a dowiesz sie, gdzie możesz zagłosować podczas wyborów.

Klub "Na Piętrze"

adres: Tadeusza Rejtana 43, 64-100 Leszno

numer okręgu do Sejmu: 36

numer okręgu do Senatu: 94

Tadeusza Rejtana 28 - 129

Klub Osiedlowy

adres: gen. Jarosława Dąbrowskiego 45a, 64-100 Leszno

numer okręgu do Sejmu: 36

numer okręgu do Senatu: 94

Bohaterów Westerplatte 1A, 1B, 1F, 1G, 2A, 2B, 3A, 3B

gen. Jarosława Dąbrowskiego 1 - 45 nieparzyste

Jagiellońska 1 - 17 nieparzyste

Ludwika Najdy

Niepodległości 36 - 44 parzyste

Prochownia 1A i 1B

Wojska Polskiego

Klub Osiedlowy "Kwadrat"

adres: Armii Krajowej 15, 64-100 Leszno

numer okręgu do Sejmu: 36

numer okręgu do Senatu: 94

Bukowa

Jana Długosza

Jesionowa

Kąkolewska

Klonowa

ks. Jerzego Popiełuszki

ks. Sylwestra Marciniaka

Ogrody

Osiecka

Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

adres: Osiedle Józefa Sułkowskiego 46, 64-100 Leszno

numer okręgu do Sejmu: 36

numer okręgu do Senatu: 94

Osiedle Józefa Sułkowskiego

Parkowa

Zygmunta Starego

Prywatny Zespół Szkół mgr Henryk Jóźwiak

adres: al. Aleje Zygmunta Krasińskiego 22, 64-100 Leszno

numer okręgu do Sejmu: 36

numer okręgu do Senatu: 94

Aleje Zygmunta Krasińskiego 2 - 32 parzyste

gen. Stefana Grota-Roweckiego 5 - 18

Jana Matejki

Karola Marcinkowskiego 6 - 11

Nowy Rynek

Przemysłowa 1 - 9 i 21 - 28

Różana

Sebastiana Klonowicza

Skarbowa

Słowiańska 26 - 54 parzyste i 33 - 65 nieparzyste

Tama Kolejowa 1 - 9

Towarowa

Przedszkole nr 10

adres: Bolesława Prusa 22c, 64-100 Leszno

numer okręgu do Sejmu: 36

numer okręgu do Senatu: 94

55. Pułku Piechoty

Grunwaldzka 2 - 60 parzyste