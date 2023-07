Chcą pilnować wyborów parlamentarnych w każdej komisji. Szukają kandydatów z Leszna

Wybory parlamentatne w Polsce odbędą się prawdopodobnie w październiku. Platforma Obywatelska prowadzi w całej Polsce akcję kontroli wyborów na poziomie komisji.

-Te wybory nie będą w pełni demokratyczne, bo nie są równe. Chodzi między innymi o dostępność do mediów publicznych zarówno teraz jak i w czasie kampanii. Kluczowe jest to, by sam akt wyborczy był jak najbardziej demokratyczny - uważa poseł Platformy Obywatelskiej w Lesznie, Grzegorz Rusiecki.