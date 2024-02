Koalicja Obywatelska w Lesznie przedstawia pięć pierwszych propozycji wyborczych

Spotkanie kandydatów Koalicji Obywatelskiej z mediami zorganizowano przed siedzibą Szkoły Podstawowej numer 12 w Lesznie. To właśnie remont tej placówki jest jednym z prezentowanych pomysłów w kampanii wyborczej KO.

Nasz program prezydencki i wyborczy jest już gotowy. Został zawarty w ośmiu różnych obszarach, które chcemy prezentować w kolejnych okręgach wyborczych. Pierwsza propozycja, którą dziś się dzielimy, to remont SP12, która niedługo będzie obchodzić 40 -lecie powstania. Chcemy ją kompleksowo wyremontować. Wybudować tu zewnętrzną halę sportową z pneumatycznym dachem i w pełni dostosować tę szkołę dla potrzeb osób niepełnosprawnych- mówi Grzegorz Rusiecki, kandydat KO na prezydenta Leszna.

Kolejna propozycja wyborcza KO to remont ulicy Kiepury stanowiącej główny dojazd do szpitala. KO chce też przygotować w Lesznie akcję sadzenia tysiąca nowych drzew w mieście. Miałoby się to stać w ciągu jednej kadencji samorządu. Kandydaci planują tworzenie parków społecznych w Lesznie.