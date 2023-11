Muzyczne połączenie, czyli piewszy z cyklu koncertów Xoni Orkiestra z Leszna. DJ na jednej scenie z orkiestrą

Zagram z orkiestrą i jest to dla mnie wyzwanie, które sprawia ogromną radość. Okazuje się, że na świcie koncerty muzyki elektronicznej z orkiestrami się odbywają. Zaprosiłem wokalistów, z którymi współpracuję, a więc Nicka Sincklera, Kasię Dereń i Huberta Szczęsnego. Do tego na scenie będą puzony, waltornie, trąbki, saksofony i flety, a do tego moje miksowanie na żywo. Zapraszamy na spektakl Xoni Orkiestra 10 listopada wieczorem do MOK-u w Lesznie - mówi DJ Inox.