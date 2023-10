Naprawa uszkodzonej ścieżki pod Goniembicami. Kto za to zapłaci? Michał Wiśniewski

W najbliższych dniach ma się wyjaśnić, jaki będzie koszt naprawy zniszczonego odcinka ścieżki pieszo -rowerowej Osieczna - Goniembice oraz to, kto pokryje koszty naprawy. Nie będzie to z pewnością wykonawca prac. To nie na nim ciążył obowiązek badania gruntu przed inwestycją.