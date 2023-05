Nie tylko Boszkowo zmienia oblicze. Po sąsiedzku w Dominicach także duża odmiana. Nowa droga i ścieżka już na finiszu

Teraz nie tylko Boszkowo, ale i same Dominice doczekały się remontu podobnego w swoim standardzie do prac jakie widzimy na letnisku w Boszkowie.

Dominice jako miejscowości, która jest integralną częścią gminy Włoszakowice zyskuje blaski taki jaki powinna mieć. Do tej pory w Dominicach były szczerze mówiąc realizowane małe inwestycje. Powstaje tam nowa droga i ciąg pieszo - rowerowy aż do końca wsi, do sali wiejskiej -

mówi Rober Kasperczak, wójt Włoszakowic.