Urzędnicy powinni zapłacić za przenosiny skateparku w Lesznie – uważa kandydat na prezydenta Leszna

Petycja mieszkańców w sprawie zmiany lokalizacji skateparku wykonanego w Gronowie wpłynęła do naszego urzędu w tym tygodniu. Jest adresowana do Rady Miejskiej Leszna i to rada zajmie się teraz dalszym procedowaniem tego wniosku. Co do konsultacji lokalizacji skateparku, to mieszkańcy Leszna sami wskazali taką lokalizację obiektu, zgłaszając go do budżetu obywatelskiego - informuje Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta w Lesznie.