Od fabryki cukierków do galerii handlowej. Goplana w Lesznie kiedyś i dziś. Zobaczcie jak zmenił się teren w centrum Leszna

Tak burzono fabrykę cukierków Goplana w Lesznie – zdjęcia

Z chwilą zniknięcia fabryki teren między ulicami Królowej Jadwigi a Dąbrowskiego przestrzennie się otworzył. Zniknięcie potężnych budynków na prawie dwie dekady przyzwyczaiło wielu mieszkańców do tej przestrzeni, choć widok ogrodzonych blaszanymi płotami terenów dawnej fabryki nie był powodem do dumy.

Goplana to dla Leszna ważna, historyczna nazwa. Dziś w rejonie Królowej Jadwigi i Dąbrowskiego powstaje galeria handlowa o takiej nazwie, ale przez lata Goplana w Lesznie kojarzyła się z zapachem…

Galeria handlowa Goplana, choć ma inną konstrukcję niż obiekty mieszkalne, jest porównywalna wysokością do sąsiednich dwupiętrowych kamienic. Obiekt ma ponad 9 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni i parking podziemny na 350 samochodów.

W 2021 roku na dobre ruszyła budowa galerii handlowej, której budynki w stanie surowym zamkniętym są już gotowe. Ich rozmiary i kubatura znacznie przewyższają te, które miała fabryka cukierków. Mimo, że dawna Goplana była budynkiem dwupiętrowym, to nie zajmowała tak dużej przestrzeni jak obecna galeria handlowa.

Jakie sklepy w galerii Goplana w Lesznie?

Handlowa Goplana ma ruszyć z końcem lutego 2024 roku. Wiadomo już, że wielkich niespodzianek nie będzie i w nowej galerii w Lesznie nie pojawią się marki, których do tej pory nie mieli mieszkańcy Leszna.

Wśród najemców znajdą się takie znane marki jak Half Price, Biedronka, Just Gym, CCC, Pepco, Rossman, Sinsay, Apart, Tabak, Świat Książki, Plus GSM. W obiekcie znajdzie się także perfumeria oraz szeroka oferta gastronomiczna i kawiarniana.