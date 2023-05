Otworzą nowy sklep w Lesznie. W pasażu na leszczyńskim Zatorzu będzie nowy sklep dla dziewczyn Dariusz Staniszewski

W pasażu na leszczyńskim Zatorzu otwierają nowy sklep skierowany do dziewczyn. To nie wszystko co dzieje się na handlowej mapie Leszna. Bo w samym centrum miasta budują galerię handlową. Jednocześnie w opłakanym stanie jest drobny handel w okolicach rynku.