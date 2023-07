Pociągiem z Leszna wprost nad morze. Dokąd zajedziesz z dworca PKP w Lesznie?

Dokąd dojedziesz pociągiem z dworca PKP w Lesznie?

W daleką podróż wybieramy się samochodem lub lecimy samolotem, ale to zmienia się, bo PKP przywraca polikwidowane wcześniej połączenia. Kusząc podróżujących cenami biletów. To ważne teraz, gdy ceny benzyny dawno przekroczyły 6 złotych za litr.

Spojrzeliśmy na rozkład pociągów odjeżdżających z dworca PKP w Lesznie, zastanawiając się gdzie można nimi dotrzeć? Jak długo trwa podróż? I ile za nią zapłacimy?

Wystarczy 76 złotych i możemy wyruszyć w podróż na morze, a konkretnie do Gdyni Głównej, cała podróż pociągiem Intercity zamknie się w niecałych sześciu godzinach. Pięć złotych mniej kosztuje bilet relacji Leszno - Kołobrzeg, do którego dotrzemy w pięć godzin.

Dariusz Staniszewski

Z Leszna pociągiem dojedziemy do Krakowa. Bilet do stolicy małopolski kosztuje 72 złote. Za wycieczkę pociągiem do Przemyśla zapłacimy 86 złotych. Podróż do miejscowości położonej w województwie podkarpackim trwa niecałe osiem godzin. Dla wybierających się do Szklarskiej Poręby przygotowano ofertę za 44,40. Pociąg z Leszna do Szklarskiej Poręby podróżujących dowiezie w cztery i pół godziny.