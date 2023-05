Jest odpowiedź na temat stanu Towarowej w Lesznie. Kolejarze dziurawą ulicę przekażą miastu

Zapytanie do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie dziurawej ulicy Towarowej w Lesznie

O fatalnym stanie nawierzchni ulicy Towarowej w Lesznie informowaliśmy wielokrotnie, jedną z publikacji Leszno Nasze Miasto znajdziesz TUTAJ Zwróciliśmy uwagę na bezpieczeństwo przyjezdnych do Leszna, bo ulica jest dziurawa i pozbawiona porządnego chodnika bezpiecznie prowadzącego w kierunku ulicy Słowiańskiej.

Ponieważ ulica Towarowa nie należy do samorządu, bo właścicielem jest PKP to kolejarze odpowiadają za stan nawierzchni ulicy. Dlatego właśnie do Ministerstwa Infrastruktury poseł Jan Dziedziczak wysłał zapytanie o remont. Poseł Prawa i Sprawiedliwości dopytywał czy podjęte zostaną działania zmierzające do trwałego wyremontowania odcinka ulicy Towarowej, i jeśli tak, to kiedy mieszkańcy Leszna będą mogli liczyć na poprawę stanu drogi? Szerzej na temat zapytania posła Jana Dziedziczaka napisaliśmy TUTAJ