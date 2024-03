Przegląd tygodnia z 17.03.2024 w Lesznie. Najważniejsze wydarzenia od 10.03 do 16.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Leszna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.03 a 16.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dramat w powiecie gostyńskim. Czterolatka wpadła do kotła z gotującym się żurkiem”?

Przegląd tygodnia: Leszno, 17.03.2024. 10.03 - 16.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dramat w powiecie gostyńskim. Czterolatka wpadła do kotła z gotującym się żurkiem Do nieszczęśliwego wypadku doszło w piątek - 15 marca 2023 roku w Pępowie w powiecie gostyńskim. Czteroletnia dziewczynka wpadła do kociołka w którym gotowała się zupa. Z rozległymi poparzeniami została śmigłowcem LPR przetransportowana do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. 📢 Zardzewiała kłódka wisi na drzwiach. Zamknięta wieża ciśnień stoi na Zaciszu w Lesznie Na tyłach lokomotywowni w Lesznie stoi wieża ciśnień. Nieużywana już wieża budzi zainteresowanie nie tylko wśród pasażerów podróżujących pociągami z Wrocławia do Poznania. Chociaż wysoki obiekt trudno przeoczyć, to niewiele o nim wiadomo.

📢 Zobacz galerię zdjęć Kobiet z Leszna i powiatu leszczyńskiego, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu! Zobacz galerię zdjęć kobiet z Leszna i powiatu leszczyńskiego, które biorą udział w akcji Kobieca Twarz Regionu. Na zwyciężczynie czeka mnóstwo fantastycznych nagród: zaproszenia na Forum Kobiecości, profesjonalne sesje fotograficzne, weekendowe pobyty w SPA oraz główne nagrody - samochody Toyota Aygo X!

Tygodniowa prasówka 17.03.2024: 10.03-16.03.2024 Leszno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Żołnierze złożyli przysięgę. Uroczyste ślubowanie na rynku w Lesznie W sobotę - 16 marca 2024 roku 100 żołnierzy 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego złożyło przysięgę. Żołnierskie ślubowanie rozpoczęło się od komendy Do hymnu! Ślubowanie miało miejsce przed ratuszem w Lesznie. W uroczystości żołnierzom towarzyszyła najbliższa rodzina.

📢 VIII Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium św. Józefa. Do Kalisza zjechali sołtysi z całej Wielkopolski Sołtysi z całej Wielkopolski oraz diecezji kaliskiej po raz ósmy pielgrzymowali do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Mszy świętej, w której uczestniczyło około 700 osób, przewodniczył biskup pomocniczy kaliski Łukasz Buzun. 📢 Leszno w ogonie samorządów. Szefowa ministerstwa edukacji zdumiona brakiem podwyżek dla nauczycieli w Lesznie. Barbara Nowacka, ministra edukacji narodowej, pyta się, dlaczego nauczycielom w Lesznie nie wypłacono podwyżek? „Od 1 marca wypłacane są podwyżki wynagrodzeń i muszę z przykrością zauważyć, że Leszno jest jednym z tych nielicznych samorządów, które sobie z tym nie poradziły. Zapowiadane są na koniec marca, ja namawiam do sprawnych działań, bo nauczycielkom i nauczycielom, te pieniądze się należą" mówiła w Lesznie Barbara Nowacka.

📢 10 lat uciekał przed policją z Leszna i całej Wielkopolski. Poszukiwany na koncie ma oszustwa na kilkadziesiąt milionów i 7 listów gończych Policja zatrzymała mężczyznę poszukiwanego 7 listami gończymi. 65-latek ma na swoim koncie między innymi oszustwa i przestępstwa podatkowe na kilkadziesiąt milionów złotych. Schwytany został doprowadzony do Aresztu Śledczego w Poznaniu. 📢 Pieniądze prezydenta Leszna. Czy fotel prezydenta to finansowe eldorado? Łukasz Borowiak z PL 18, Adam Gbiorczyk z Drużyny dla Leszna, Mariusz Nowacki z Prawa i Sprawiedliwości, Grzegorz Rusiecki z Koalicji Obywatelskiej, Jarosław Zielonka z Koalicja dla Leszna i jedyna kobieta w tym gronie, Kamila Schaschner reprezentująca Wolną Polskę, są konkurentami do fotelu prezydenta Leszna. Sprawdziliśmy wysokość pensji prezydenta Leszna. Nie są to małe pieniądze, bo chociaż Leszno nie jest w gronie dużych miast, to wysokość prezydenckiej pensji nie odbiega od tego, co dostaje prezydent Warszawy, Krakowa, Gdańska czy Poznania.

📢 Przyznano Nagrody Gospodarcze Prezydenta Leszna Po raz drugi w historii przyznano Nagrody Gospodarcze Prezydenta Leszna. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w czwartek, 14 marca w Leszczyńskiej Galerii Książki. Tytułami wyróżniono leszczyńskie firmy: C&C Partners, Spinko, VMI oraz AL-GRAW Łukasz Woziński. Podczas imprezy prezydent Łukasz Borowiak zaprezentował planowane w najbliższych latach w mieście przedsięwzięcia inwestycyjne. 📢 Czy Leszno dołączy do innych samorządów? Miasto chce wprowadzić darmowe przejazdy taksówką dla seniorów Czy Leszno dołączy do miast, które już wcześniej uruchomiły program „Taksówka dla Seniora"? Usługa ma być bezpłatna i ułatwić dotarcie seniorom do lekarza specjalisty, urzędów czy na groby bliskich. Samorząd na pierwsze dwa lata programu dostał dofinansowanie z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w wysokości 380 000 złotych. Projekt „Taksówka dla Seniora" trafi pod obrady rady miejskiej Leszna 21 marca 2024 roku.

📢 Szkoły będą otwarte w soboty i niedziele! Zmiany już od nadchodzącego weekendu. Na czym polega program „Otwarta szkoła”? To nie koniec zmian w edukacji. Podczas czwartkowej wizyty w Bydgoszczy minister sportu i turystyki Sławomir Nitras zapowiedział, że w piątek, 15 marca, ruszy wielki program sportu masowego „Otwarta szkoła”, który zakłada możliwość skorzystania z infrastruktury szkolnej po lekcjach. Na jego realizację z budżetu państwa przeznaczono 335 mln zł. 📢 Prace na ostatniej prostej. Roboty przed nową galerią handlową w Lesznie Rozpoczęły się roboty przed budowaną galerią handlową Goplana w Lesznie. Plac od strony ulicy Waleriana Wróblewskiego wykładany jest kostką, natomiast po drugiej stronie, ulica Niepodległości za pieniądze samorządu Leszna jest przebudowywana. Galeria handlowa będzie otworzona w 2024 roku.

📢 Odświeżone sale sportowe w lI Liecum Ogólnokształcącym w Lesznie. Uczniowie na to czekali Budowane prawie 50 lat temu sale sportowe II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie przeszły właśnie remont. Modernizacja kosztowała ponad 150 tysięcy złotych. Przygotowano też dodatkowe pomieszczenia dla uczniów obok sali sportowej.

📢 Nieznana substancja w rowie między Zatorzem w Lesznie a Święciechową - alarmują mieszkańcy. WIOŚ przyjechał na miejsce Biała substancja wyciekająca do rowu biegnącego między Zatorzem w Lesznie a nową dzielnicą gminy Święciechowa. Strażacy z Leszna i ochrona środowiska zostałli zawiadomione o tym fakcie przez jednego z mieszkańców w czwartek 14 marca 2024. WIOŚ uznał, że nie ma potrzeby pobierania próbek i na tym zakończył sprawę. 📢 Impreza jubileuszowa pracownika zakończona alarmem w Lesznie. Strażacy stanęli w drzwiach Jednostki strażackie na sygnale zjechały w czwartek 14 marca 2024 przed południem pod siedzibę jednego z biurowców w centrum Leszna. Strażaków wezwał załączony system alarmowy zawiadamiający o zagrożeniu pożarowym. Gdy weszli do budynku zastali tam...imprezę okolicznościową jednego z pracowników. Alarm spowodował ewakuację kilkadziesięciu osób.

📢 Tak przebiega remont Wolińskiej w Lesznie. Do kiedy potrwają utrudnienia? Od kilku dni trwa w Lesznie remont ulicy Wolińskiej, głównej drogi wlotowej do Leszna od strony Przemętu, Włoszakowic i Święciechowy. Na razie utrudnienia dotyczą jednego odcinka i wyłączenia jednego z pasów ruchu, ale z czasem przybiorą na sile. Jak długo ma potrwać modernizacja Wolińskiej? 📢 Blaszany płot na Przemysłowej. Google Street View pokazuje jak zmienia się Leszno Google Street View to narzędzie, które ułatwia życie nie tylko podróżującym. Pozwala na małą podróż w czasie. Dzięki kamerze GSV możemy chociaż na chwilę cofnąć się w czasie, i zobaczyć. jak wyglądało Leszno sprzed kilu lat. My zapraszamy na spacer po centrum miasta. Zobaczcie sami, jak zmieniło Leszno. A kto wie, może i Was zarejestrowały kamery.

📢 Świętowali Złote Gody w Lesznie. Były też pary z 55-letnim stażem małżeńskim Kilkanaście par z 50-letnim stażem małżeńskim świętowało w Lesznie Złote Gody odbierając medal za długoletnie pożycie. Z tej okazji w Miejskim Ośrodku Kultury zorganizowano dla nich uroczystość. Dwie z par mogły pochwalić się już 55 – leciem małżeńskim. 📢 Kobiety o swoich sukcesach i wyzwaniach. Wszystko to z udziałem kobiet z Leszna We wtorek 26 marca 2024 roku wyjątkowe kobiety spotkają się na zamku w Rokosowie. Powodem spotkania jest forum zatytułowane „Kobieta na drodze do spełnienia". Wśród kobiet, które opowiedzą o tym co robią, aby zachować balans między pracą a życiem prywatnym i skąd czerpią energię, będą Elżbieta Adamek, Magda Gałach, Dorota Kinal, Magda Nowak, Marcelina Naskręt. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie.

📢 Kolejarze wskazują na samorząd Leszna. Kto odpowiada za tunel pod Słowiańską? Za wyposażenie wnętrza tunelu pod ulicą Słowiańską, w tym i postawienie podjazdu dla rowerzystów i wózków odpowiada samorząd Leszna. Tak wynika z pisma ministerstwa infrastruktury. Informacja jest o tyle interesująca, że odświeżenie przejścia pod torowiskiem Poznań-Wrocław zleciła PKP PLK przy okazji modernizacji linii kolejowej E59.

