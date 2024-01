Posada dyrektorska w Lesznie do wzięcia. Można nieźle zarobić

1 grudnia 2023 władze Leszna powierzyły obowiązki ,,PO'' dyrektora MOSIR Krzysztofowi Barczakowi. Teraz urząd ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora.

To standardowa procedura. Powierzenie obowiązków to rozwiązanie czasowe, do momentu rozstrzygnięcia konkursu – mówi Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta Leszna.