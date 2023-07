Prasówka 16.07.2023 z całego tygodnia w Lesznie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Leszno, 16.07.2023. 9.07 - 15.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Włochy to cel wakacyjnych wypraw wielu Polaków. Sprawdziliśmy, jak kształtują się ceny we Włoszech w czasie wakacji 2023. Ile zapłacimy za zakupy, pizzę, makarony i paliwo? Włoskie ceny w sezonie 2023 są wyższe niż w Polsce. Zobaczcie, jakie czekają was wydatki na wakacyjnym wyjeździe do Włoch 2023.

Przez całe wakacje w Wielkopolsce trwają koncerty. Sprawdziliśmy, jakie gwiazdy wystąpią przed publicznością. Wśród licznych propozycji znajdzie się coś dla młodzieży, ale też dla tych nieco starszych. W jednym miejscu zebraliśmy dla Was propozycje z całej Wielkopolski. Sprawdźcie, kto, kiedy i gdzie wystąpi!