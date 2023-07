Prasówka 9.07.2023 z całego tygodnia w Lesznie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Leszna czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Leszna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.07 a 8.07.2023.

Przegląd tygodnia: Leszno, 9.07.2023. 2.07 - 8.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Mieszkańcy Leszna podzieli się wspomnieniami z wakacji. Zobacz fantastyczne zdjęcia sprzed lat Warto pójść na rynek w Lesznie, bo od czwartku - 6 lipca 2023 stoi tam wystawa plenerowa zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Lesznie. Temat wystawy jest bardzo aktualny i wiąże się się z wakacjami. Prezentowane są zdjęcia z wakacji, które przez całe dziesięciolecia przechowywano w rodzinnych albumach. Swoje zdjęcia udostępnili: Roman Biskupski, Jacek Borowiak, Krzysztof Handke, Anna Juskowiak, Krystyna Kuczkowska, Krystian Maćkowiak, Alicja Marcinkowska, Odona Napierała, Barbara Piwońska, Anna Sternal, Eugenia Strojna – Sternal, Katarzyna Trepczyńska i Zbigniew Mocek. Plansze ze zdjęciami na rynku można oglądać do końca sierpnia. 📢 Kup dom od komornika! Ceny są atrakcyjne. Sprawdź nowe licytacje komornicze w Wielkopolsce. Oto oferty z lipca 2023. Zobacz zdjęcia i ceny! W Wielkopolsce co kilka dni pojawiają się nowe licytacje komornicze. Można na nich kupić dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z Wielkopolski w lipcu 2023 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii.

📢 Jedziesz z Leszna samochodem na wakacje? Policja przygotowała mapę miejsc, gdzie doszło do śmiertelnych wypadków drogowych Wakacje to nie tylko czas wypoczynku. To również okres wzmożonej pracy służb mundurowych rozdysponowanych do wypadków drogowych. Policja przygotowała mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym - wakacje 2023. Przed wakacyjną podróżą warto spojrzeć czy na trasie nie ma miejsc szczególnie niebezpiecznych i ściągnąć nogę z gazu.

Tygodniowa prasówka 9.07.2023: 2.07-8.07.2023 Leszno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zakaz kąpieli na popularnym kąpielisku pod Lesznem. W Gołanicach nie popływacie od piątku 7 lipca 2023 do odwołania Zamknięta plaża w Gołanicach w powiecie leszczyńskim.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie, na podstawie otrzymanych wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody wydał komunikat o zakazie kąpieli w kąpielisku w Gołanicach ze względu na zanieczyszczenia bakteriologiczne wody.

📢 Potrącenie dziecka w Lesznie. Na alejach Konstytucji 3 Maja lądował śmigłowiec LPR Wypadek na Alejach Konstytucji 3 Maja w Lesznie. Doszło do potrącenia dziecka, które jechało na rowerze. Na miejce zadysponowano śmigłolwiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które przetransportowało przytomnego chłopca do szpitalla w Ostrowie Wielkopolskim. 📢 Co z budową nowej drogi do Gronowa? Dokumentacja ma być gotowa po wakacjach Najpóźniej jesienią 2023 ma być gotowa dokumentacja potrzebna do budowy nowej drogi w Lesznie łączącej rondo Antoniny z ulicą Gronowską. Ogromną potrzebę budowy alternatywnej drogi dojazdowej do dużego leszczyńskiego osiedla pokazali mieszkańcy Leszna wnioskując właśnie o tę drogę,, a nie nowe place zabaw, czy miejsca do rekreacji, w ramach budżetu obywatelskiego. 📢 Atrakcja dla dzieci jakiej jeszcze w Lesznie nie było powstanie dzięki mieszkańcom. Wieża zabaw będzie miała osiem metrów i zjeżdżalnie Osiem metrów wysokości i dwa tubowe zjazdy, a do tego ściana wspinaczkowa i wiele innych atrakcji – tak ma wyglądać pierwsza tego typu wieża zabaw, którą miasto wybuduje w ramach projektu z budżetu obywatelskiego. Znany jest już projekt, koszt i lokalizacja tej inwestycji.

📢 Wykopy na osiedlu Przyjaźni w Lesznie. Między Kubańską a Estkowskiego wymieniana jest sieć podziemna, która ma około 40 lat Między ulicami Kubańską a Estkowskiego na osiedlu Przyjaźni trwają prace ziemne. Wykopy, które powstały za blokami na Kubańskiej to inwestycja Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Wymieniane są ciepłociągi, które mają miejscami kilkadziesiąt lat. 📢 Wyremontowana ulica Dominicka w Boszkowie w zasadzie gotowa. Udało się w terminie, choć to nie koniec Remont ulicy Dominickiej w Boszkowie i Jeziornej w Dominicach zakończył się w terminie, choć do odbioru zadania jeszcze daleko. Brakuje jednej warstwy asfaltu na części drogi, ale komunikacja w szczycie sezonu letniego odbywa się bez żadnych zakłóceń. To jednak nie koniec zmian na głównej ulicy Boszkowa – Letniska.

📢 Nowe miasteczko ruchu drogowego w Lesznie gotowe. Powstało obok szkoły i przedszkola na Zaborowie Przy ulicy Henrykowskiej w Lesznie zakończyły się prace przy budowie nowej inwestycji. Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej numer 4 jest już gotowe. Zadanie było pomysłem mieszkańców i powstało w ramach budżetu obywatelskiego.

📢 Land rover wjechał do stawu w Tarnowej Łące. Kierowca chciał ominąć zwierzę? Groźnie wyglądający wypadek pod Lesznem. W czwartek 6 lipca 2023 rano w Tarnowej Łące w gminie Rydzyna land rover zjechał z drogi i wpadł do stawu. Auto na szczęście nie zatonęło, a kierowcy udało się wyjść z pojazdu. Samochód wydobyto z brzegu zbiornika. 📢 Pół roku objazdów z powodu remontu drogi z Wojnowic do Zglińca w powiecie leszczyńskim. Prace wkrótce ruszają Za kilka dni rozpocznie się przebudowa drogi powiatowej z Wojnowic w stronę Zglińca. Z powodu prac odcinek tej trasy będzie całkowicie wyłączony z ruchu. Dla kierowców oznacza to koniecznośc objazdów przez Krzywiń, Jerkę i Racot.. Utrudnienia mają potrwał pół roku. 📢 Na plażach wokół Leszna tłumy letników i niestety wciąż obecny alkohol. ,,To największe zagrożenie w wodzie'' mówią ratownicy i policja FILM Alkohol jest najczęściej przyczyną wypadków w wodzie – ostrzega policja i ratownicy WOPR. W ubiegłym roku w całej Polsce było ponad 400 przypadków utonięć. Jakie rady dla miłośników wody ma leszczyński WOPR i policja? Zobaczcie nasz film.

📢 Mistrzostwa Europy Drużyn Polonijnych 2023 w Lesznie ruszyły. Pierwsze mecze już trwają Polonijne Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Leszno 2023 rozpoczęły się w Lesznie. W środę 5 lipca 2023 ruszyły pierwsze mecze, ale poprzedziła je ceremonia otwarcia na leszczyńskim rynku wcześniejszego wieczora. W zmaganiach bierze udział osiem drużyn, w tym siedem polonijnych.

📢 Dziś może być niespokojnie w pogodzie. Wydano ostrzeżenia dla Leszna i okolic na 5 lipca 2023 Burze, możliwe, że także z gradem, silny wiatr i deszcz zapowiadane są dziś w Lesznie i okolicach. IMGW wydało ostrzeżenia. Mieszkańcy otrzymali też alerty RCB. Trzeba więc zachować ostrożność. 📢 W Boszkowie nad jeziorem powstała nowa plaża. Problem w tym, że nie bardzo ma... dostęp do wody W Boszkowie powstała nowa gminna plaża. Stworzono ją przy ulicy Dworcowej obok nowych apartamentowców. Jest piasek, toaleta i brakuje tylko tego co jest na plaży najważszniejsze – swobodnego dostępu do wody. Odsłoniętej linii brzegowej jest tam jedynie skrawek. Gmina chce to zmienić.

📢 Starszy mężczyzna szedł po torowisku w Lesznie minuty przed przejazdem pociągu. Wypatrzyli go kierowcy, uratowali policjanci Niebezpieczne zdarzenie w Lesznie. We wtorek w południe na torowisku linii E59 Poznań - Wrocław w Lesznie przy Tamie Kolejowej kierowcy zauważyli idącego mężczyznę. Natychmiast na miejsce wysłano służby, które zatrzymały idącego na wysokości przejazdu kolejowego dosłownie minuty przez przejazdem pociągu. 📢 Susza w Lesznie widoczna prawie na każdym kroku. Skutki są poważne, a to ma być gorące lato Pożółkłe trawniki, wypalone słońcem zieleńce i wysychające krzewy – to wszystko widać niemal na każdym kroku na terenie Leszna latem 2023. Opadów jest zbyt mało, by dobrze nawodnić zilone miejsca w Lesznie. Część z nich jest podlewana, ale miejskie służby nie są w stanie zadbać w taki sposób o całość zieleńców w mieście.

📢 Budowa ważnej ścieżki rowerowej od Leszna do Lasocic wzdłuż krajowej drogi numer 12 jest zagrożona. Inwestycja miała ruszyć po wakacjach Walka o budowę zaledwie 1,5 kilometrowego odcinka ścieżki rowerowej z Leszna do Lasocic przy ruchliwej drodze krajowej 12 trwa od lat. Właśnie okazało się, że planowana na ten rok inwestycja jest poważnie zagrożona. Nie ruszył nawet przetarg, a sama budowa miała startować po wakacjach.

📢 Potężne drzewo runęło na ścieżkę obok bloków w Lesznie. Korona spadła tylko metr od ławki Dorodna wierzba złamała się i spadła na skwer przy ulicy 17 Stycznia i Andrzejewskiego w Lesznie. Cała korona drzewa runęła na ścieżkę, którą codziennie chodzi wiele osób i spadła zaledwie metr od ławki. To ogromne szczęście, że w tym momencie nikogo tam nie było.

