Proces o hazard przed sądem w Lesznie. Prokuratura zabezpieczyła dwa miliony złotych

Skala z jaką działali Ireneusz R., Łukasz P., Artur K., Paweł D., Dawid K. i Michał R. jest ogromna. W ocenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu liczba miejsc prowadzenia nielegalnych gier (Leszno, Rawicz, Śrem, Kościan, Gostyń, Poznań, Głogów, Góra i Wschowa) oraz ilość zabezpieczonych automatów pokazują, że jest to jedna z największych spraw prowadzonych w ostatnich latach przez Służbę Celno-Skarbową. Akta postępowania przygotowawczego zawierały aż 347 tomów, a sam akt oskarżenia liczył 202 strony.

Podczas śledztwa prowadzonego we współpracy z Wielkopolskim Urzędem Celno-Skarbowym w Poznaniu, od października 2017 roku przeprowadzono ponad 200 kontroli i przeszukań pomieszczeń na terenie województwa wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Efekt tych działań to zatrzymanie prawie 700 automatów do gier hazardowych oraz ich elementów - informuje Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.